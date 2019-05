Het Amerikaanse bedrijf Beyond Meat gaat veganistische hamburgers produceren in Nederland, om zo de Europese markt verder te betreden. Het is de eerste productielocatie van het bedrijf buiten de Verenigde Staten.

Dat laat het bedrijf dinsdag weten. De burgers zullen bij vleesproducent Zandbergen World's Finest Meat gemaakt worden, waar een aparte afdeling voor de plantaardige productie wordt geopend.

Deze nieuwe fabriek moet het bedrijf een voorsprong geven op andere makers van veganistische vleesvervangers, die volgens Beyond Meat in Europa minder ver zijn dan in de VS. Door de lokale productie wil de producent daarnaast de ecologische voetafdruk van het merk verkleinen.

Tot nu toe zijn producten van Beyond Meat in Nederland te koop bij enkele restaurants, en is Albert Heijn de enige supermarkt die ze aanbiedt. Tegen RTLZ zegt bestuursvoorzitter Seth Goldman dinsdag dat Jumbo daar binnenkort bij komt.

De beursgang van het bedrijf begin mei dit jaar was erg succesvol. Inmiddels is het aandeel 73 procent meer waard dan bij introductie op de beurs. Beyond Meat zag verder de netto-omzet tussen 2016 en 2018 groeien van 16,2 naar 87,9 miljoen dollar. Omgerekend is dat een groei van 14,4 naar 78,5 miljoen euro.