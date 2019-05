Het kabinet wil het voor start-ups en scale-ups aantrekkelijker maken om hun werknemers te betalen in aandelenopties in plaats van een gewoon salaris, schrijft staatssecretaris Menno Snel van Financiën dinsdag in zijn fiscale beleidsagenda.

De komende tijd wordt gekeken naar een regeling die "qua moment van belastingheffing meer past bij de situatie van start-ups en scale-ups". De regeling moet het voor start-ups makkelijker maken om talentvolle medewerkers aan te trekken.

Beginnende bedrijven bieden hun personeel graag aandelenopties aan in plaats van een regulier loon, omdat de ondernemingen vaak niet genoeg geld hebben om een goed salaris te betalen. Als zulke ondernemingen aandelenopties kunnen uitgeven, kunnen ze op die manier de concurrentie met andere bedrijven aangaan.

"Jonge en innovatieve bedrijven zijn van groot belang voor de Nederlandse economie. Iedereen moet belasting betalen om bij te dragen aan onze samenleving, maar we kunnen wel kijken of we dat zo slim mogelijk kunnen doen, zodat we de groei van jonge bedrijven stimuleren", zegt Snel.

Momenteel moeten werknemers belasting over hun aandelenopties betalen zodra die worden omgezet in aandelen. Maar vaak kunnen ze die aandelen op dat moment nog helemaal niet verkopen.

In zulke gevallen is het misschien een uitkomst als de medewerkers de belasting op een later moment kunnen betalen, bijvoorbeeld als de onderneming naar de beurs gaat, denkt Snel.