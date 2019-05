De Bijenkorf heeft zijn omzet in 2018 met 7,1 procent zien groeien. Dat is vooral te danken aan de plus van 33 procent die de webwinkel in de boeken zette, maakt de warenhuisketen vrijdag bekend.

De omzet van de fysieke winkels nam met slechts 1 procent toe. Dat komt volgens het bedrijf doordat 6 procent van de verkoopvloer gedurende het jaar niet gebruikt kon worden door verbouwingen.

Ongeveer 23 miljoen mensen bezochten in 2018 een van de filialen van de Bijenkorf, evenveel als een jaar eerder. Het aantal online bezoekers groeide wel, met 32 procent.

Vooral Nederlandse consumenten weten de Bijenkorf te vinden. Toeristen van buiten de Europese Unie maakten 10 procent van het totale aantal klanten uit.

Het warenhuis heeft vorig jaar vanuit de eigen operationele kasstroom voor 37,9 miljoen euro geïnvesteerd in de fysieke winkels en de webshop. Zo kreeg de vestiging in Utrecht een nieuwe damesmodeafdeling, werd de herenmodeafdeling in Amstelveen uitgebreid en zijn in Rotterdam, Eindhoven en Amstelveen de cafés vernieuwd.