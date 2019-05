Volgens topman Elon Musk is Tesla dit kwartaal goed op weg om meer dan 90.700 auto's aan klanten te bezorgen. Daarmee zou de autofabrikant zijn eigen record breken.

Tesla produceert nu ongeveer zevenduizend auto's per week, schrijft Musk in een e-mail aan zijn personeel die gelekt is op sociale media. Ingewijden bevestigen dat het bericht authentiek is.

Investeerders maken zich de laatste tijd zorgen over hoeveel vraag er is naar de Model 3-auto van Tesla. In het eerste kwartaal viel de vraag namelijk tegen.

Volgens Musk zijn er dit kwartaal 50.000 nieuwe orders binnengekomen.

Het aandeel Tesla daalt al zes dagen op rij

De gelekte mail komt wel op een erg goed moment voor het bedrijf. Het aandeel Tesla leverde de afgelopen zes dagen op rij in op de beurs.

Het positieve nieuws zorgde er donderdagmiddag (Nederlandse tijd) even voor dat die negatieve trend werd omgebogen naar een plus. Even stond het aandeel Tesla op een plus van 3 procent, maar inmiddels (rond 16.30 uur Nederlandse tijd) balanceert het aandeel rond de 0 procent.

Zorgen over wereldhandel

Zakenbank Morgan Stanley verlaagde dinsdag de verwachtingen voor het aandeel Tesla in het slechtste scenario van 97 dollar (ruim 86 euro) tot 10 dollar.

De bank maakt zich zorgen over de grote schuldenberg van het bedrijf en de invloed die de onzekerheid over de wereldhandel op Tesla heeft.