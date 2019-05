Het sappenbedrijf Natur, waar ondernemer Nina Storms (voorheen bekend als Nina Brink) in het bestuur zit, is failliet verklaard. Dat meldt het moederbedrijf van het sappenmerk, Natur International Groep, dinsdag in een persbericht.

Natur wijt het faillissement aan tegenvallende sappenverkopen, een felle concurrentie en een zware schuldenlast. Het bedrijf gaat in afgeslankte vorm verder onder de naam Natur Functionals bv.

Quote schrijft op basis van de meest recente jaarrekening bij de Kamer van Koophandel (KvK) dat het moederbedrijf eind 2017 een negatief eigen vermogen van ruim 10 miljoen euro had. Uit gegevens van de Amerikaanse beurswaakhond SEC blijkt ook dat het Amerikaanse beursfonds van de holding eind maart een verlies van 1,7 miljoen dollar (1,52 miljoen euro) leed.

"In het laatste kwartaal van 2018 zijn er plannen gemaakt om het bedrijf veel meer dan voorheen te richten op functionele, natuurlijke producten, gericht op de gezondheid en het welzijn van de consument", schrijft Natur in het persbericht. "Ondanks enthousiasme van nieuwe investeerders voor deze pivot, bleek de schuldenlast van de Natur Groep een te groot obstakel om additionele investeringen te verkrijgen."

Storms werd bekend na de geflopte beursgang van haar bedrijf World Online in 2000. De aandelenkoers maakte kort na de introductie een duikvlucht, nadat was gebleken dat oprichter Brink voor de beursgang haar aandelen voor een lage prijs had verkocht. Een maand later nam ze ontslag bij World Online.

Verbetering: Eerder linkte we in het stuk naar een artikel van RTL Z, dit had Quote moeten zijn. Het is inmiddels aangepast.