Zakelijk Volgens easyJet raakt vliegtaks alleen Nederlandse passagiers In navolging van Ryanair heeft ook de Britse luchtvaartmaatschappij easyJet zich kritisch uitgelaten over de Nederlandse vliegtaks die vanaf 2021 in werking treedt. De belasting raakt vooral de Nederlandse passagier, stelt directeur William Vet van de Benelux-tak van easyJet in dagblad Trouw.