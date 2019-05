De online supermarkt Picnic gaat samen met brancheorganisatie INretail werken aan een speciale cao voor de e-commercesector. Medewerkers in de distributiecentra krijgen daarnaast meer loon.

Het nieuws komt een dag na een dagvaarding van vakbond FNV, die wil dat Picnic zich aan de supermarkt-cao houdt.

Volgens topman Michiel Muller past de supermarkt-cao totaal niet bij een bedrijf als Picnic, dat geen kassapersoneel of vakkenvullers heeft.

"De supermarkt-cao is gemaakt voor winkels, en die hebben we niet", zegt Muller in een gesprek met NU.nl. "Een eigen cao is belangrijk voor de sector, die enorm groeiend is." Hij hoopt dat andere grote e-commercebedrijven zich er ook bij aansluiten.

Loonsverhoging staat los van nieuwe cao

Muller vertelt dat hij op aanraden van de Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid is gaan praten met INretail. De retail-cao van INretail zal als basis voor de nieuwe cao dienen. Daar zitten volgens Muller ook elementen waar het bedrijf zich nu al aan kan gaan houden in.

Picnic kondigde vrijdag ook een loonsverhoging aan voor het personeel in de distributiecentra. Die heeft volgens Muller echter niets te maken met de cao waaraan gewerkt wordt. Naast die loonsverhoging krijgen ook achttien- tot twintigjarigen bij het bedrijf voortaan meer loon.

Snelst groeiende bedrijf van Nederland

Eind vorig jaar kwam Picnic slecht in het nieuws. In dagblad Trouw klaagden medewerkers over een onveilige werkomgeving, hoge werkdruk en lage lonen.

Ondertussen timmert Picnic wel hard aan de weg. De online supermarkt is volgens een ranglijst van het Erasmus Centre for Entrepreneurship en de Rotterdam School of Management het snelst groeiende bedrijf van Nederland.

In de regio's waar Picnic actief is, heeft het bedrijf volgens marktonderzoeker GfK bovendien Albert Heijn ingehaald als marktleider op het gebied van online supermarktverkopen.