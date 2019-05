Om kosten te besparen gaat Tesla-oprichter Elon Musk extra goed letten op de uitgaven van het bedrijf, zowel grote als kleine.

Tesla haalde eerder deze maand 2,7 miljard dollar (2,4 miljard euro) op door middel van een aandelenuitgifte, maar als het in dit tempo doorgaat met geld uitgeven, dan is dat geld binnen tien maanden weer op, schrijft Musk in een e-mail aan zijn personeel.

Daarom zullen voortaan alle uitgaven worden gecontroleerd, "inclusief onderdelen, salaris, reiskosten, huur; letterlijk elke betaling die onze bankrekening verlaat, moet worden gecontroleerd", aldus Musk.

Het is niet de eerste keer dat Tesla zijn best doet om minder uit te geven. In april vorig jaar zei Musk ook al dat hij "alle uitgaven wereldwijd ging doorspitten". Daarnaast ontsloeg de autofabrikant in juni vorig jaar 9 procent van het personeel, en afgelopen januari nog eens 7 procent van het personeel.