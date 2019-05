Zakelijk Philips schrapt 230 banen in Nederland en verplaatst deze naar Polen Philips schrapt 230 arbeidsplaatsen bij vestigingen in Eindhoven en Best. Deze arbeidsplaatsen worden overgeheveld naar een locatie van Philips in het Poolse Lódz, bevestigt een woordvoerder van het bedrijf na eerdere berichtgeving van Eindhovens Dagblad.