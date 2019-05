Zakelijk Disney neemt belang in streamingdienst Hulu over van Comcast Nog eens 30 procent van de Amerikaanse streamingdienst Hulu komt in handen van Disney, dat al 60 procent van het bedrijf in bezit heeft. Disney is met Comcast overeengekomen dat het diens belang in de streamingdienst over vijf jaar in bezit krijgt, laten de bedrijven dinsdag weten.