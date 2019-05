Nog eens 30 procent van de Amerikaanse streamingdienst Hulu komt in handen van Disney, dat al 60 procent van het bedrijf in bezit heeft. Disney is met Comcast overeengekomen dat het diens belang in de streamingdienst over vijf jaar in bezit krijgt, laten de bedrijven dinsdag weten.

Het gerucht dat Disney Hulu volledig in handen wil krijgen, dat in april de ronde deed, lijkt daarmee te kloppen.

In de tussenliggende vijf jaar geeft televisie- en telecombedrijf Comcast het stemrecht over bedrijfsbeslissingen van Hulu op, staat in een persbericht. Disney betaalt Comcast in de overgangsperiode voor de content die het laatstgenoemde bedrijf op Hulu heeft staan.

Comcast zou een bedrag van zo'n 27,5 miljard dollar, omgerekend 24,5 miljard euro, ontvangen voor het belang. Dat is het belang op dit moment waard. Als die waarde de komende vijf jaar stijgt, krijgt het Comcast er meer voor.

Steeds groter deel van Hulu in handen van Disney

Hulu was eerder een gezamenlijke onderneming van NBC Universal (onderdeel van Comcast), Time Warner en 21st Century Fox. Het laatstgenoemde bedrijf werd onlangs al overgenomen door Disney. Ook verkocht AT&T zijn aandeel in Hulu aan de streamingdienst zelf. Deze aandelen werden vervolgens verdeeld over Disney en Comcast.

Hulu wordt gezien als een concurrent van Netflix. Het bedrijf maakt eigen series, zoals de dramaserie The Handmaid's Tale, maar heeft ook de rechten van bijvoorbeeld South Park in handen.