Het gaat goed met de online supermarkt Picnic, blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau GfK, dat in opdracht van Distrifood is gedaan. In de gebieden waar het bedrijf actief is, verovert het in rap tempo marktaandeel, ten koste van de onlinetak van Albert Heijn.

Het onderzoeksbureau heeft naar de positie van Picnic in de 29 marktgebieden waar het bedrijf in het eerste kwartaal van 2018 actief was gekeken. Per kwartaal is vervolgens gekeken hoe het bedrijf zich ontwikkelt.

In het eerste kwartaal van 2018 had Albert Heijn een marktaandeel van 44,2 procent in de markt voor online supermarkten. Picnic had destijds een marktaandeel van 33 procent, de overige online supermarkten hadden 22,9 procent van de markt in handen.

Een jaar later is dat beeld flink verschoven, aldus het onderzoek van GfK. In de gebieden waar Picnic actief is, is het nu marktleider met een marktaandeel van 52,7 procent. Dat gaat ten koste van Albert Heijn, dat zijn marktaandeel heeft zien dalen tot 30,7 procent. Ook overige supermarkten zagen in die periode hun marktaandeel dalen, tot 16,6 procent.

Albert Heijn blijft landelijk marktleider

Omdat Picnic nog niet overal actief is en Albert Heijn in veel meer gebieden actief is, blijft Albert Heijn landelijk gezien wel marktleider, aldus GfK.

Ook betekent de opkomst van Picnic niet per se dat Albert Heijn en de andere supermarkten minder omzet halen uit online verkopen. De hele markt groeit namelijk hard, zegt onderzoeksdirecteur Joop Holla van GfK. "De hele taart wordt groter."