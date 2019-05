Volkswagen wil zijn vrachtwagen- en bussendivisie, met de merken MAN en Scania, zelfstandig naar de beurs brengen, meldt het Duitse autoconcern maandag.

Verdere details over de plannen worden later naar buiten gebracht. De beursgang moet ergens in de komende maanden plaatsvinden.

Het betreffende onderdeel heet Traton. Dat omvat naast MAN en Scania ook het Braziliaanse Volkswagen Caminhões e Ônibus en vlootbeheerder RIO.

Door Traton naar de beurs te brengen, zou Volkswagen miljarden euro's kunnen ophalen. Dat geld zou gebruikt kunnen worden voor investeringen in de truckmerken, die kampen met stevige concurrentie van Daimler en Volvo.

Daarnaast steekt Volkswagen bijna 1 miljard euro in het opzetten van een fabriek voor accu's in het westen van Duitsland. Nu haalt de Duitse autofabrikant de accu's voor elektrische voertuigen nog bij externe leveranciers uit Azië, maar daar moeten accu's van eigen makelij bij komen. Sterk voor de dag komen met elektrische auto's is momenteel van belang in de autowereld.

Om zich beter op het maken en verkopen van auto's te richten, bekijkt Volkswagen inmiddels ook de opties wat betreft zijn scheepsmotorenbouwer MAN Energy Solutions en RENK, een fabrikant van transmissiesystemen. Er wordt onder meer gedacht aan het afstoten van die activiteiten, wat mogelijk nog eens enkele miljarden euro in het laatje kan brengen.