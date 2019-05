Zakelijk Aandeel Uber zakt verder op rode Amerikaanse beursdag Het aandeel van Uber daalde maandag na de opening van de New York Stock Exchange (NYSE) verder in waarde. Het ging om een daling van ruim 10 procent rond 18:30 uur Nederlandse tijd. Afgelopen vrijdag beleefde het bedrijf al een van de meest teleurstellende beursgangen in de Amerikaanse geschiedenis.