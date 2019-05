Het aandeel van nepvleesmaker Beyond Meat is donderdag bij de beursintroductie in waarde ruim verdubbeld. Omstreeks 18.45 uur steeg het aandeel van Beyond Meat met 135,5 procent naar 58,96 dollar (52,74 euro) per aandeel.

Woensdag werd de waarde van een aandeel van het bedrijf nog vastgesteld op 25 dollar, hiermee haalde het bedrijf zo'n 241 miljoen dollar op. Het aandeel gaf in totaal zo'n 9,63 miljoen aandelen uit.

Beyond Meat maakt inmiddels tien jaar proteïnerijke en plantaardige producten die de smaak en het uiterlijk van kippen-, rund- en varkensvlees moeten benaderen.

Producten van de maker zijn nu te koop in onder meer de Verenigde Staten, Canada, het Verenigd Koninkrijk en Italië. In Nederland zijn de producten sinds deze week bij de Albert Heijn verkrijgbaar. Ook worden ze in enkele restaurants geserveerd.

Bedrijven als Beyond Meat verwachten de komende jaren flink verder te groeien. Volgens hen is er steeds meer vraag naar plantaardige vleesvervangers vanuit consumenten die dierenwelzijn en het milieu belangrijk vinden. Beyond Meat zag zijn netto-omzet tussen 2016 en 2018 groeien van 16,2 naar 87,9 miljoen dollar.