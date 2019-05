Zakelijk Nepvleesmaker Beyond Meat verdubbelt waarde op eerste beursdag Het aandeel van nepvleesmaker Beyond Meat is donderdag bij de beursintroductie in waarde ruim verdubbeld. Omstreeks 21.00 uur steeg het aandeel van Beyond Meat met 166,6 procent naar 66,66 dollar (59,65 euro) per aandeel.