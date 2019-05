Het aandeel van techgigant Apple is woensdag met zo'n 6,7 procent gestegen naar een waarde van 214,20 dollar (190,49 euro).

Beleggers reageerden positief over de iPhone-verkopen in het tweede kwartaal. Apple verkocht meer iPhones dan eerder werd verwacht, in totaal werd er voor zo'n 31 miljard dollar aan iPhones verkocht.

Ook is de verwachte omzet voor het derde kwartaal hoger dan verwacht. Dinsdag maakte Apple bekend een omzet van tussen de 52,5 en 54,5 miljard dollar te verwachten, analisten gingen uit van 51,9 miljard dollar.

In een interview met zakenzender CNBC zei Apple-topman Tim Cook dinsdag dat de iPhone-verkopen in de laatste weken van het tweede kwartaal flink waren toegenomen, waaronder in China. "Dit, samen met succes van onze wearablestak, geeft ons vertrouwen dat de verkopen vooruit zullen gaan."