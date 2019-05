Fnatic, een internationale e-sports-organisatie, heeft 19 miljoen dollar opgehaald in aanloop naar een grote uitbreiding. Fnatic heeft zijn hoofdkantoor in Londen.

Fnatic, dat zijn hoofdkantoor in Londen heeft, wil het geld gebruiken om verder uit te breiden in Azië en Noord-Amerika. Het aantal medewerkers moet de komende vijf jaar groeien van 150 tot 1.000, aldus oprichter Sam Mathews.

E-sport, game-competities die worden gespeeld door professionele spelers die worden live en online worden bekeken door fans, groeit de afgelopen jaren behoorlijk.

De internationale omzet van e-sports zal naar verwachting de 1,1 miljard dollar aantikken, aldus analistenbureau Newzoo. Fnatic-oprichter Mathews verwacht dat E-sports de "meest waardevolle sport in de komende tien jaar" zal zijn.

Fnatic is een van de oudste en grootste teams in de esports-wereld. Mathews begon het bedrijf in 2004 met 40.000 dollar aan familiegeld. Eerder haalde het bedrijf al een investering van 7,5 miljoen dollar op. In 2015 nam Fnatic het hardwarebedrijf FUNC over, zodat het zijn eigen apparatuur, zoals toetsenborden en muizen, kan bouwen.