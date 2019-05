Twee bestuursleden van Alphabet treden in juni terug en verlaten het bedrijf. Eric Schmidt en Diane Greene hebben allebei aangekondigd dat ze per 19 juni dit jaar stoppen als bestuurslid bij het moederbedrijf van Google.

De twee bestuursleden waren lange tijd betrokken bij het bedrijf. Schmidt kwam in 2001 bij Google Inc als CEO. In 2011 nam Larry Page zijn positie over, maar Schmidt bleef aan als bestuursvoorzitter. In 2018 legde hij het voorzitterschap neer, maar bleef aan als bestuurslid.

Greene kwam in 2012 bij Google en kreeg een positie in de raad van bestuur. Greene was vanaf 2015 ook betrokken bij het ontwikkelen van de clouddiensten van Google. In november vorig jaar trad ze terug als CEO van Google Cloud.

Alphabet heeft in een persbericht aangekondigd dat Robin L. Washington bij het bestuur komt. Zij bekleedt op dit moment een topfunctie bij Gilead Sciences.