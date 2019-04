De Tsjechische overheid is van plan een nieuwe belasting in te voeren om geld te innen bij grote, vooral Amerikaanse techbedrijven zoals Google en Facebook.

De Tsjechen volgen daarmee op Frankrijk en Oostenrijk, die een soortgelijke maatregel eerder dit jaar invoerden.

Wanneer de wet wordt ingevoerd moeten techbedrijven voortaan 7 procent van hun advertentie-inkomsten afstaan. Voor juni verwacht het ministerie van Financiën het wetsvoorstel in te dienen.

De wet zal waarschijnlijk halverwege 2020 worden ingediend, en naar schatting zo'n 5 miljard Tsjechische kronen (een krappe 200 miljoen euro) opleveren voor de Tsjechische staatskas.

Reactie op Europese mislukking

In 2018 en 2019 is er in Europees verband maandenlang gesteggeld over een Europese 'digitaks'. Uiteindelijk kwam de maatregel er niet, omdat een aantal landen, waaronder Ierland, dwarslagen. Staatssecretaris van Financiën Menno Snel noemde dat eerder dit jaar een "gemiste kans".

De Tsjechische belasting is een reactie op de mislukte Europese poging om tot een gezamenlijke digitaks te komen, aldus de Tsjechische minister van Financiën Alena Schillerova.

Techbedrijven betalen nu alleen belasting in het land waar het hoofdkantoor gevestigd is. Om die reden kiezen de grote spelers vaak voor landen waar het belastingklimaat optimaal is.