Alphabet, het moederbedrijf van Google, staat dinsdag 8 procent in de min op de beurs na de teleurstellende kwartaalcijfers van gisteravond.

Een behoorlijk deel van de winst die Alphabet dit kalenderjaar heeft behaald op de beurs is daarmee weggevaagd.

Gisteren stond het aandeel nog op een plus van 20,3 procent ten opzichte van begin dit jaar, nu is dat 10,3 procent. De aandelenindex S&P 500 staat op een plus van 10,3 procent.

Alphabet heeft in zijn eerste kwartaal van 2019 een omzet van 36,4 miljard dollar (32,5 miljard) euro geboekt. Dat is een groei van 17 procent ten opzichte van een jaar eerder: de laagste groei in drie jaar.

"Dit kwartaal zal er zonder twijfel voor zorgen dat de verwachtingen worden bijgesteld, met name voor de advertentiemarkt", zegt analist Mark Kelley van Nomura Instinet tegen CNBC.

Analist Scott Devitt van Stifel heeft het aandeel zelfs gedegradeerd naar 'hold', omdat het volgens hem moeilijk wordt voor het aandeel om noemenswaardig in waarde te stijgen.