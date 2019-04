Zakelijk Apple ziet omzet en winst in tweede kwartaal dalen De omzet en winst van Apple is in het tweede kwartaal gedaald ten opzichte van een jaar eerder. De kwartaalomzet kwam uit op 58 miljard dollar (omgerekend 51,7 miljard euro), een daling van 5,1 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar.