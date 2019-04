Kees Koolen, de voormalige CEO van Booking.com, zal bij de aanstaande beursgang van Uber een klein deel van zijn belang in het bedrijf verkopen. Dat levert hem tussen de 11 en 12,5 miljoen dollar op (tussen de 9,9 en 11,3 miljoen euro), blijkt uit het prospectus dat Uber vorige week publiceerde.

Koolen heeft volgens het document 6,6 miljoen aandelen in Uber. Daarvan verkoopt hij er 252.000.

Uber anticipeert op een prijs per aandeel van 44 tot 50 dollar bij de beursgang, die vermoedelijk begin volgende maand plaatsvindt. Het taxibedrijf hoopt op een beurswaardering van 91,5 miljard dollar.

In 1997 investeerde Koolen in Booking.com, dat een jaar eerder was opgericht. Later werd hij ook de CEO van het bedrijf. Daarnaast is Koolen ook rallyracer.

Koolen is zeker niet de enige aandeelhouder die aandelen in de verkoop doet. Oprichter Travis Kalanick doet 3,7 miljoen aandelen van de hand. De top van Uber verkoopt in totaal bijna veertien miljoen aandelen.