CEO Michiel Muller van Picnic heeft in een interview met De Ondernemer gezegd dat de supermarktketen "enorm gaat uitbreiden in Duitsland".

In Duitsland is Picnic nu vanuit vier hubs actief in tien steden. "We hebben gezien dat de snelste hub in Mönchengladbach sneller groeit dan de snelste hub in Nederland. Er ligt een gigantische markt in Duitsland."

De groei van Picnic heeft Muller verrast. "We hebben een behoorlijk ambitieus plan neergelegd toen we startten, maar als je een nieuwe supermarkt gaat bouwen en ook de hele infrastructuur zelf bouwt, dan is dat natuurlijk al behoorlijk ambitieus. Het succes is wel een stuk groter dan we hadden gedacht."

Hij verwacht dat Picnic in 2020 winstgevend kan zijn.

Muller mist nuance in kritiek van FNV

Ook reageert hij op de kritiek van FNV. De vakbond berichtte in december 2018 dat de werkomgeving bij Picnic onveilig zou zijn. Ook zou de werkdruk te hoog zijn en de beloning ondermaats.

"Wat ik moeilijk vind in de kritiek is dat die soms een beetje nuance mist, ook in de berichten die FNV naar buiten heeft gebracht. Als je zegt dat er bij ons niks aan veiligheid wordt gedaan en er continu mensen flauwvallen, dan lijkt me dat niet helemaal de nuance die juist is."