Tesla-topman Elon Musk heeft vrijdag een akkoord bereikt met de Amerikaanse beurswaakhond SEC over zijn Twitter-gedrag. Musk mag zonder toestemming van het juridische team van Tesla geen tweets de wereld meer insturen over financiële zaken van zijn bedrijf.

De schikking werd getroffen omdat Musk zich volgens de beurswaakhond niet aan gemaakte afspraken zou houden. Deze overeenkomst stamt uit september, toen legde de beurswaakhond Musk een boete op voor het verspreiden van misleidende informatie die invloed zou hebben op de koers.

Musk tweette in augustus dat hij Tesla van de beurs wilde halen voor 420 dollar (ruim 376 euro) per aandeel en hiervoor investeerders had gevonden. Hierdoor steeg het aandeel met 13,3 procent. Naast de boete moest Musk van de SEC zijn tweets laten controleren en een aparte voorzitter aanstellen. Die functie vulde hij toen zelf in.

In februari kwam hij weer in de problemen bij de beurswaakhond, nadat hij foutieve informatie over de productieaantallen van Tesla deelde op Twitter. Hij stelde toen dat het bedrijf in 2019 zo'n 500.000 auto's zou maken. In werkelijkheid ging het om 400.000 auto's, tweette Musk later.

De SEC opende toen een onderzoek naar de serie tweets, omdat hij ze van tevoren niet had laten laten goedkeuren, zoals hij wel had afgesproken met de toezichthouder in september.

Musk haalde tussentijds flink uit naar de SEC

Na de schikking in september haalde Musk meermaals uit naar de beurswaakhond. Zo twitterde hij dat de SEC stond voor 'Shortseller Enrichment Commission', waarmee hij bedoelde dat de beurswaakhond zogenoemde shortsellers (mensen die speculeren op de daling van een aandeel, red.) helpt.

In maart, nadat de SEC zei een onderzoek te starten naar de reeks tweets over de productieaantallen, tweette Musk dat er iets "kapot" was bij de toezichthouder.