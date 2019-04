De Frans-Nederlandse luchtvaartmaatschappij Air France-KLM overleeft alleen wanneer ze zakelijker gaan denken en zo de financiële prestaties verbeteren. Nu wordt er nog te veel gedacht aan de machtsposities binnen het bedrijf, stelt de oud-president-commissaris van KLM Hans Smits zaterdag in een interview met Het Financieele Dagblad (FD).

Smits, die afgelopen donderdag afscheid nam van KLM, vertelt dat er vooral aan de Franse kant van Air France-KLM meer aandacht wordt besteed aan machtsverhoudingen.

"Ik heb ervaren dat de Fransen bij Air France-KLM meer denken in termen van machtsoptimalisatie in plaats van winstoptimalisatie", stelt Smits, die in het verleden topman was van Havenbedrijf Rotterdam. "Ik denk dat de groep nog wat kan leren van de verzakelijking die bij ons normaal is."

Ook is er volgens de oud-president-commissaris sprake van jaloezie vanuit Frankrijk vanwege de goede prestaties van het Nederlandse KLM. Afgelopen jaar leverde KLM ongeveer 80 procent van de operationele winst van Air France-KLM. Volgens Smits ontbreekt het de Fransen aan "echte waardering en respect voor KLM".

Smits vertrekt na gespannen periode bij Air France-KLM

De sfeer tussen Air France en KLM is al langere tijd gespannen. Recentelijk leidde de herbenoeming van KLM-topman Pieter Elbers nog tot een grote interne strijd. Het conflict legde de moeizame verhouding tussen de twee bedrijven bloot.

De nieuwe topman van Air France, de Canadees Ben Smith, wilde de herbenoeming tegenhouden, terwijl de raad van commissarissen van KLM juist unaniem voor de herbenoeming van Elbers was.

"We waren buitengewoon onaangenaam verrast", stelt Smits in gesprek met FD. "Het ging om de herbenoeming van de man die KLM tot de huidige prestaties heeft gebracht. Daar moet je zuinig op zijn."

Air France-KLM-topman Smith commissaris bij KLM

Uiteindelijk gingen de Fransen toch akkoord met de herbenoeming van de huidige KLM-topman. Als Air-France dit niet had gedaan, had er een ernstige crisis kunnen ontstaan, vertelt Smits, die wordt vervangen door de topman van bierbrouwerij Carlsberg Cees 't Hart

Smith kreeg dus niet zijn zin met de herbenoeming van Elbers, maar is donderdag wel lid geworden van de raad van commissarissen van KLM. De luchtvaartmaatschappij ontkent dat dit te maken heeft gehad met de situatie rond de KLM-topman.