Taxibedrijf Uber hoopt op een waardering van 91,5 miljard dollar (ruim 82 miljard euro) bij de aanstaande beursgang. Dat staat in documenten die het bedrijf heeft ingediend voor de beursgang. De verwachte waardering is een stuk lager dan de 120 miljard dollar waar vorig jaar vanuit werd gegaan.

De verlaging van de verwachting is niet opmerkelijk wanneer het gezien wordt in het licht van de eerdere beursgang van concurrent Lyft. Dat aandeel is sinds sinds de beursgang al met 20 procent in waarde gedaald.

Uber mikt op een prijs tussen de 44 en 50 dollar en zal 180 miljoen aandelen op de beurs verkopen. Daarmee wil het bedrijf zo'n 9 miljard ophalen. Nog eens 27 miljoen aandelen worden verkocht aan bestaande aandeelhouders. Daarmee wordt zo'n 1,35 miljard opgehaald.

Het bedrijf meldt daarnaast dat PayPal een half miljard dollar aan aandelen zal kopen.

Een investeerder als PayPal is belangrijk voor Uber. Daardoor zou een taxirit in zo'n zeventig landen betaald kunnen worden via de onlinebetaaldienst. Ook komt de ontwikkeling van een zogenoemde 'superapp' dichterbij.

Daarmee hebben klanten toegang tot meerdere services, naast het bestellen van een taxirit bijvoorbeeld winkelen en het doen van betalingen.