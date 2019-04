Vanuit de financiële wereld is er negatief gereageerd op de kwartaalcijfers van autobedrijf Tesla. Het concern van Elon Musk leed in het eerste kwartaal van 2019 een verlies van 700 miljoen dollar (627 miljoen euro), maakte het bedrijf donderdag bekend.

In de laatste twee kwartalen van 2018 was Tesla nog winstgevend, maar door problemen met het opschalen van de productie viel de winstgevendheid fors lager uit. Ook in het tweede kwartaal verwacht Tesla verliesgevend te zijn.

Daniel Ives, analist van de Amerikaanse financiële dienstverlener Wedbush, noemt de cijfers tegenover persbureau Bloomberg "een van de grootste debacles" die hij heeft gezien in zijn tijd als analist van techaandelen.

"Als een aflevering uit de Twilight Zone verwacht Elon Musk dat de vraag naar Tesla-producten en de winstgevendheid zomaar terugkeert", reageert Ives cynisch.

Volgens de analist moet Tesla naar verwachting op de korte termijn 3 miljard dollar ophalen om ontwikkelingsuitgaven en schulden op peil te houden. "Dit is een nieuwe donkere wolk die de onervaren financieel directeur (CFO) boven het hoofd hangt", stelt de analist van Wedbush tegen Bloomberg.

Investeerders verwachten hogere rente voor investeringen in bedrijf van Musk

Het ophalen van extra kapitaal zal wel meer gaan kosten voor het bedrijf van Elon Musk. Investeerders verwachten een hoger rentepercentage voor hun investeringen in Tesla.

De rente op een zogeheten junk bond van Tesla (een obligatie met een kredietwaardering onder een BBB-rating, red.), ter waarde van 1,8 miljard dollar, steeg na de tegenvallende cijfers naar 8,5 procent. De stijging van een half procentpunt was de grootste stijging sinds september.

Musk belooft beterschap, maar beurs reageert negatief

In een conferencecall reageerde topman Musk koeltjes op de negatieve berichtgeving. De Zuid-Afrikaanse CEO verwacht dat het verlies over het tweede kwartaal fors lager uitkomt en dat Tesla vanaf het derde kwartaal weer winst gaat maken. Ook zal de productie fors aantrekken in de komende maanden, beloofde Musk.

Op de Amerikaanse beurs waren ze niet onder de indruk van de positieve uitspraken van Musk. Het aandeel van Tesla daalde omstreeks 17.40 uur met 3,2 procent naar 250,21 dollar per aandeel.