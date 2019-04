Zakelijk Winst van Heineken stijgt in eerste kwartaal, overal meer bier verkocht Heineken heeft in het eerste kwartaal van 2019 in elke regio meer bier verkocht, meldt het bierbedrijf woensdag bij de presentatie van de kwartaalcijfers. De nettowinst steeg in de eerste drie maanden van 2019 met 15 procent naar 299 miljoen euro.