Budgetkledingketen Primark heeft sterk gepresteerd in het afgelopen half jaar, meldt het bedrijf woensdag. De winkelketen zag haar winst met 25 procent groeien naar 462 miljoen Britse pond (een kleine 492 miljoen euro).

De verkopen bij Primark stegen in het afgelopen half jaar met 4,4 procent, ook stegen de marges bij die verkopen.

De verkopen in de eurozone groeiden met 5,3 procent. Volgens Primark namen die vooral toe in Spanje, Frankrijk, Italië en België. In het Verenigd Koninkrijk groeiden de verkopen met 2,3 procent.

De stijging kan deels worden verklaard door de grote hoeveelheid nieuwe winkels. Zo opende het bedrijf winkels in onder meer de VS. Ook kwamen er winkels bij in onder meer Berlijn en Sevilla.

De budgetkledingketen verwacht het huidige boekjaar nog ruim 88.000 vierkante meter aan winkelruimte toe te voegen, met onder meer winkels in Brussel en Bordeaux.

Keten goed voor bijna drie kwart van de winst van ABF

Primark maakt deel uit van het Britse voedings- en retailconcern Associated British Foods (ABF). De winkelketen bezorgde het merendeel van de winst van de multinational.

In totaal was de winst van ABF 639 miljoen pond over het gebroken boekjaar. Primark was dus goed voor 72 procent van de winst van het bedrijf.