Heineken heeft in het eerste kwartaal van 2019 in elke regio meer bier verkocht, meldt het bierbedrijf woensdag bij de presentatie van de kwartaalcijfers. De nettowinst steeg in de eerste drie maanden van 2019 met 15 procent naar 299 miljoen euro.

Het bedrijf zag zijn verkochte biervolume met 4,3 procent groeien naar 52,7 miljoen hectoliter. Deze groei kwam met name op het conto van de regio's Azië, Afrika, het Midden-Oosten en Oost-Europa. In deze regio's groeide de bierverkopen met respectievelijk 8,2 en 7,8 procent.

Het meeste bier werd nog altijd verkocht op het Amerikaanse continent, met 19,8 miljoen hectoliter, een stijging van 3,2 procent. Europa volgde daarna met 15,8 miljoen hectoliter, hier groeiden de bierverkopen met slechts 1,6 procent.

De topman van Heineken, Jean-François van Boxmeer, is tevreden met de cijfers uit het eerste kwartaal. "We hebben een positieve start van het jaar gehad, met groei in elke regio, ondanks dat Pasen later viel dit jaar", stelt Van Boxmeer.

Ondanks het goede eerste kwartaal worden de verwachtingen voor het jaar 2019 niet veranderd. "Onze vooruitzichten voor de rest van het jaar blijven onveranderd. We verwachten een groei van de operationele winst van enkele procenten."