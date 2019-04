De Duitse levensmiddelenfabrikant Dr. Oetker neemt een meerderheidsbelang in het Nederlandse pizzamerk Magioni, dat pizza's met bodems maakt die voor een groot deel uit groente bestaan.

Hoe groot het belang precies is en hoeveel er wordt betaald, is niet bekend. Dr. Oetker was een van meerdere partijen die Magioni hebben benaderd, aldus oprichter Manon van Essen.

"Dr. Oetker gaat ons helpen met logistiek en distributie en ze hebben heel veel kennis over hoe je een groot pizzamerk bouwt", zegt Van Essen. De komende tijd wordt er gewerkt aan internationalisering. Magioni maakt nu "wel wat omzet buiten Nederland, maar veel is het niet", aldus de oprichter.

Ook in Nederland is het merk maar een kleine speler. Volgens Van Essen heeft Magioni momenteel een marktpenetratie van 2 procent. Het bedrijf heeft nu vijf medewerkers. Daar zal de komende tijd wel verandering in komen, volgens Van Essen.

Eerder dit jaar maakte Dr. Oetker al bekend dat het ook pizza's met bodems van bloemkool, spinazie en rode bieten gaat maken. "Eindelijk wat competitie", zei de oprichter destijds nog.