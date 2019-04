Beyond Meat denkt dat het bij introductie op de beurs zo'n 1,2 miljard dollar (ruim 1 miljard euro) op zal halen, zo schrijft CNN dinsdag. Toen het plan om naar de beurs te gaan afgelopen november bekend werd, verwachtte de Amerikaanse vleesvervangersproducent nog dat de opbrengst rond de 100 miljoen dollar zou zijn.

Per aandeel moet er tussen de 19 en 21 dollar worden opgehaald. Als de aandelen 21 dollar per stuk opbrengen, komt het totaalbedrag op 184 miljoen dollar.

Het bedrijf is van plan om begin mei naar de beurs te gaan. Beyond Meat maakt inmiddels tien jaar proteïnerijke en plantaardige producten die de smaak en het uiterlijk van kippen-, rund- en varkensvlees moeten benaderen.

Producten van de maker zijn nu in onder meer de VS, Canada, het Verenigd Koninkrijk en Italië te koop. In Nederland zijn de producten niet in winkels te koop, maar worden ze wel in enkele restaurants geserveerd.

Bedrijven als Beyond Meat verwachten de komende jaren flink verder te groeien. Volgens hen is er steeds meer vraag naar plantaardige vleesvervangers vanuit consumenten die dierenwelzijn en het milieu belangrijk vinden. Beyond Meat zag zijn netto-omzet tussen 2016 en 2018 groeien van 16,2 naar 87,9 miljoen dollar.

Volgens marktonderzoeker MarketsandMarkets zal de wereldwijde vleesvervangersmarkt van 4,6 miljard dollar in 2018 naar 6,4 miljard dollar in 2023 groeien.