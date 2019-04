Zakelijk Wietgigant Canopy neemt Amerikaanse investeerder over na legalisering VS Het Canadese Canopy Growth, een van de grootste kwekers van medicinale cannabis ter wereld, heeft donderdag een akkoord bereikt over de overname van de Amerikaanse wietinvesteringsmaatschappij Acreage. Met de overname is zo'n 3,4 miljard dollar (zo'n 3 miljard euro) gemoeid.