Het Canadese Canopy Growth, een van de grootste kwekers van medicinale cannabis ter wereld, heeft donderdag een akkoord bereikt over de overname van de Amerikaanse wietinvesteringsmaatschappij Acreage. Met de overname is zo'n 3,4 miljard dollar (zo'n 3 miljard euro) gemoeid.

De overname gaat alleen door wanneer het gebruik van cannabis wordt gelegaliseerd in de Verenigde Staten. Het is niet duidelijk of er een tijdslimiet aan het akkoord vastzit.

Canopy Growth doet de overname om zo toegang te krijgen tot de Amerikaanse markt. Bij de overname krijgt het namelijk de beschikking over licenties van het Amerikaanse wietbedrijf. Acreage is in twintig staten actief als cannabisverkoper.

"Vandaag ronden we een transactie af met een simpel doel. We hebben de rechten verkregen om Acreage over te nemen om zo onze toegang tot de Amerikaanse markt te verzekeren, mits er een legale manier voor is", zegt Canopy-topman Bruce Linton.

"Door het team van Acreage en hun licenties en vermogen te combineren met Canopy's intellectuele eigendom en merken, zal er veel waarde gecreëerd worden voor onze aandeelhouders", sluit Linton af.

Aandeelhouders reageerden donderdag verheugd op de overname. Het aandeel steeg rond 17.30 uur (Nederlandse tijd) met een kleine 9 procent op de beurs in Toronto.