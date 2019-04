ASML ontkent woensdag dat het Zuid-Koreaanse technologiebedrijf Samsung iets te maken heeft gehad met de diefstal van bedrijfsgeheimen bij het Nederlandse chipbedrijf. Ook Samsung ontkent de aantijgingen. NOS beweerde dinsdag dat ASML-topman Peter Wennink suggereerde dat Samsung achter de diefstal zat.

Volgens de NOS suggereerde Wennink in gesprek met Nieuwsuur dat Samsung de spionage bij zijn bedrijf aanstuurde. In het interview met Nieuwsuur beweert de ASML-topman dat het om "een grote klant in Zuid-Korea" gaat. Hij noemt hier niet specifiek Samsung.

In een verklaring laat ASML woensdag weten dat de nieuwsberichten over de vermeende betrokkenheid van Samsung "onwaar" zijn.

Eerder op de dag ontkende Samsung de berichtgeving al. "We zijn zeer teleurgesteld over de berichten in de media waarin is verondersteld of zelfs gesuggereerd dat Samsung betrokken is bij enige kwaadwilligheid tegen ASML, wat niet waar is", laat het Zuid-Koreaanse bedrijf weten.

'Voor honderden miljoenen schade door diefstal'

Op 11 april berichtte Het Financieele Dagblad dat er voor honderden miljoenen aan bedrijfsgeheimen gestolen was bij ASML. Die werden gestolen bij een klein onderdeel van het bedrijf in Silicon Valley, waar softwareprogramma's voor machineoptimalisatie ontwikkeld worden.

Alle gestolen informatie zou zijn doorgespeeld aan het in 2014 opgerichte XTAL, een concurrent van ASML die deels in bezit van Samsung is. Dat bedrijf zou volgens Het Financieele Dagblad financiële steun uit China ontvangen, met als doel de Chinese positie op de chipmarkt te verstevigen, waar ASML wereldleider is.

'Oud-werknemers zaten achter diefstal'

Volgens Het Financieele Dagblad hadden de daders indirect banden met het Chinese ministerie van Wetenschap en Technologie, maar volgens Wennink zat dit anders. De ASML-topman stelde in gesprek met Nieuwsuur dat het ging om oud-medewerkers die het voor eigen financieel gewin deden.

Volgens de NOS zouden deze oud-medewerkers door Samsung zijn aangemoedigd om de software te stelen en XTAL te starten, om zo een concurrent voor ASML te creëren. Dit wordt nu dus ontkend door ASML en Samsung.