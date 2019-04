Zakelijk ABN: 'Snoepwinkels hebben het lastig, behalve in Amsterdam en Rotterdam' Het aantal snoepwinkels in Nederland is sinds 2005 met een kwart afgenomen, meldt ABN AMRO woensdag. In Den Haag en Tilburg is zelfs sprake van een halvering, terwijl de winkels in Amsterdam en Rotterdam juist standhielden.