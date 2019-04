Roto Smeets, de drukkerij van grote Nederlandse tijdschriften, zoals Elsevier, Donald Duck en Libelle, heeft dinsdag faillissement aangevraagd. Dat meldt moederbedrijf Circle Media Group in een persbericht.

Maandag werd al bekend dat Circle Media Group uitstel van betaling aan had gevraagd voor de dochteronderneming. "De aanvraag was bedoeld om mogelijkheden tot reorganisatie te verkennen, maar het werd al snel duidelijk dat dit niet langer haalbaar is", aldus het bedrijf.

Circle Media Group wijt de financiële problemen aan de moeilijke en veranderende omstandigheden in de Europese drukkerijsector. Ook de Wet Werk en Zekerheid zou het voor de onderneming "onwerkbaar" hebben gemaakt om te "herstructureren in een krimpende industrie".

Roto Smeets heeft vestigingen in Deventer, Weert en Doetinchem, waar in totaal zo'n achthonderd mensen werken. Volgens FNV kan Circle Media Group de salarissen niet meer betalen deze week. Het UWV neemt de betalingsverplichting over zodra het faillissement is uitgesproken.