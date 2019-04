Zakelijk Start-upinvesteringen dalen met 25 procent door Brexit en handelsconflict In het eerste kwartaal van 2019 zijn de wereldwijde investeringen in start-ups met 25 procent gedaald ten opzichte van het laatste kwartaal van 2018. Dat schrijft financieel dienstverlener KPMG dinsdag in het kwartaalonderzoek naar investeringen.