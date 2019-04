In het eerste kwartaal van 2019 zijn de wereldwijde investeringen in start-ups met 25 procent gedaald ten opzichte van het laatste kwartaal van 2018. Dat schrijft financieel dienstverlener KPMG dinsdag in het kwartaalonderzoek naar investeringen.

In totaal werd in de eerste drie maanden voor 53 miljard dollar (bijna 47 miljard euro) aan durfinvesteringen gedaan, terwijl dat eind vorig jaar nog 71 miljard dollar was.

"Vooral de onzekerheid over Brexit, de verwachte economische neergang in China en de aanhoudende handelsconflicten tussen de Verenigde Staten en andere landen zorgen voor terughoudendheid bij investeerders", zegt Daniël Horn van KPMG Partnerships & Alliances.

KPMG laat aan NU.nl weten dat het verschil tussen het eerste kwartaal van 2019 en dezelfde periode in 2018 iets minder groot is. Vorig jaar werd in de eerste drie maanden 60,8 miljard dollar geïnvesteerd, wat 14 procent meer is dan nu.

Er werden in de eerste drie maanden van 2018 nog 4.557 transacties gedaan, terwijl dat er in dezelfde periode in 2019 2.657 waren.

Opkomende markten worden door investeerders steeds interessanter gevonden. "Vorig jaar werd voor een bedrag van meer dan 8 miljard dollar in de opkomende landen geïnvesteerd, fors meer dan een jaar eerder. Dit jaar zal dit bedrag naar verwachting veel hoger zijn", aldus Horn. Ook digitale banken zijn in trek, onder meer door hun flexibiliteit.