Zakelijk Shell wil Kamer na ophef toch te woord staan over belastingaangifte Olie- en gasbedrijf Shell wil toch met de Tweede Kamer in gesprek over de belastingaangifte van het bedrijf, blijkt uit een brief van Shell Nederland-president Marjan van Loon aan Kamerlid Anne Mulder (VVD). Mulder is voorzitter van de vaste Kamercommissie voor Financiën.