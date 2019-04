De winkels van het vrijdag failliet verklaarde Sissy-Boy worden overgenomen door familiebedrijf Termeer. De nieuwe eigenaar wil alle Nederlandse filialen van de keten openhouden.

Termeer is ook de eigenaar van de schoenenwinkelketens Sacha en Manfield. Het bedrijf is van plan alle winkels in Nederland open te houden, meldt de curator zaterdagochtend.

Ook zal de nieuwe eigenaar, een familiebedrijf dat al sinds 1909 in de modewereld opereert, circa 80 procent van de medewerkers een arbeidsovereenkomst aanbieden. Die moet op 1 mei 2019 ingaan.

Het is nog onbekend wat er met de winkels in België zal gebeuren. "Termeer onderzoekt de mogelijkheden voor de winkels in België", aldus de curator.

Sissy-Boy moest eerder deze maand uitstel van betaling aanvragen nadat de resultaten vorig jaar onder druk kwamen te staan. Op dat moment had de onderneming 45 eigen winkels en zeshonderd werknemers.

Termeer: 'Concern verstevigt positie met Sissy-Boy'

CEO Ward Termeer, lid van de vierde generatie, meent dat het familiebedrijf zijn positie in het Nederlandse retaillandschap verstevigt door de schoenenmerken Sacha en Manfield aan te vullen met Sissy-Boy.

"Want familiebedrijven zijn de ruggengraat van onze economie. Door Sissy-Boy op te nemen in onze familie, willen we de kracht en de potentie die in het merk zit opnieuw de juiste voedingsbodem bieden", zegt hij.