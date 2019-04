Olie- en gasbedrijf Shell wil toch met de Tweede Kamer in gesprek over de belastingaangifte van het bedrijf, blijkt uit een brief van Shell Nederland-president Marjan van Loon aan Kamerlid Anne Mulder (VVD). Mulder is voorzitter van de vaste Kamercommissie voor Financiën.

Eerder deze week zei het bedrijf niet te willen komen opdagen voor een hoorzitting in de Tweede Kamer over belastingaangiften van Nederlandse multinationals. Deze hoorzitting vindt plaats op donderdag 18 april.

Shell achtte het niet nodig om bij de hoorzitting aanwezig te zijn, omdat het bedrijf door ondernemersorganisatie VNO-NCW vertegenwoordigd zou worden. Tweede Kamerleden reageerden vol onbegrip over de potentiële afwezigheid van Shell en eisten unaniem dat het bedrijf toch zou komen.

In de brief stelt president-directeur Van Loon wel dat het concern niet in het openbaar wil ingaan op de belastingaangifte van Shell. Wel wil het bedrijf achter gesloten deuren met de Kamerleden over de belastingaangifte spreken.

"In een besloten en vertrouwelijke technische briefing voor uw commissie zijn wij bereid in te gaan op specifieke vragen over onze belastingaangifte, wat ons betreft in aanwezigheid van de Belastingdienst", stelt Van Loon in de brief aan Mulder.

'Shell betaalde jarenlang geen winstbelasting in Nederland'

Aanleiding voor de hoorzitting in de Tweede Kamer is berichtgeving van dagblad Trouw . De krant schreef in november dat Shell al jarenlang geen winstbelasting in Nederland heeft betaald.

Shell ontkende in november iets te hebben gedaan wat niet mag. "Onze fiscale afdrachten zijn volledig in lijn met fiscale wet- en regelgeving", zei een woordvoerder van Shell destijds.