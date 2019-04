Zakelijk Aandeel Tesla keldert op Wall Street na tegenvallende leveringen Het aandeel van automaker Tesla is donderdag flink in waarde gedaald. Een aandeel van Tesla was omstreeks 18.30 uur 8 procent minder waard dan de dag ervoor. Het autobedrijf maakte eerder op de dag bekend in het eerste kwartaal van 2019 minder auto's te hebben geleverd dan verwacht.