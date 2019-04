Chinese spionnen hebben bedrijfsgeheimen van de Nederlandse chipmachinemaker ASML gestolen. De schade loopt in de honderden miljoenen euro's, meldt Het Financieele Dagblad donderdag op basis van eigen onderzoek.

Volgens de zakenkrant is het voor zover bekend de grootste spionagezaak ooit bij een Nederlands bedrijf.

ASML zegt in een reactie dat het ging om een klein onderdeel van het bedrijf in Silicon Valley, waar softwareprogramma's voor machineoptimalisatie ontwikkeld worden.

"Er ligt geen blauwdruk op straat waar je een lithografiemachine mee kunt bouwen." De daders hebben wel grote bestanden mee kunnen nemen.

Er zijn volgens Het Financieele Dagblad broncodes, software en prijsstrategieën ontfutseld door hooggeplaatste onderzoeksmedewerkers die banden hadden met het Chinese ministerie van Wetenschap en Technologie.

XTAL heeft al klanten weggekaapt

Alle gewonnen informatie zou zijn doorgespeeld aan het in 2014 opgerichte XTAL, een concurrent van ASML. Dat bedrijf zou financiële steun uit China ontvangen, met als doel de Chinese positie op de chipmarkt te verstevigen, waar ASML wereldleider is, aldus Het Financieele Dagblad.

Met de gestolen kennis heeft XTAL al cliënten van elektronicagigant Samsung voor de neus van ASML weten weg te kapen. Daarvoor kreeg het bedrijf van een rechter in de Amerikaanse staat Californië al een boete van 223 miljoen dollar (206,3 miljoen euro).

Actie ondernemen om spionage moeilijker te maken

ASML verklaart dat bedrijfsspionage van alle tijden is. "Dat kunnen we nooit helemaal voorkomen, maar we hebben al actie ondernomen om het veel moeilijker te maken. Bedrijfsinformatie is gesegmenteerd. Medewerkers kunnen niet overal bij."

De diefstal zou voor een dilemma zorgen bij ASML. Aan de ene kant is China een belangrijke afzetmarkt voor het bedrijf, maar het bestuur binnen ASML zou zich ook zorgen maken over hoe het Aziatische land omgaat met intellectueel eigendom.

ASML: 'Dit was een rotte appel'

ASML zegt nog steeds zaken te kunnen doen in China. "Dit was een rotte appel. We zijn echt niet de enige in onze industrie die erop vertrouwen dat we zaken kunnen doen in China, mits we onze kennis goed afschermen."

De chipmachinefabrikant verwijst naar afspraken tussen China en de EU om bedrijfsgeheimen beter te respecteren. "Dat moeten we ook nog terugzien in goede wetten en rechtspraak, maar het is beslist zeer bemoedigend."