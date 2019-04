De winkels van de vorige maand failliet verklaarde kledingwinkelketen CoolCat blijven nog zeker tot het paasweekend open. Wat er daarna gebeurt, hangt af van of er wel of niet een doorstart komt, laat de woordvoerder van CoolCat maandag weten. Als die er komt, blijven de winkels of een deel daarvan mogelijk ook na Pasen geopend.

CoolCat vroeg op 18 maart faillissement aan. Er werken in Nederland in totaal 1.180 mensen bij het concern. CoolCat heeft last gehad van de zeer warme en lange zomer van 2018. Ook de zachte winter van dit jaar hielp niet mee.

De winkels en webshop zouden nog wel "tot nader order" openblijven. Vorige week zijn de CoolCat-winkels nog beleverd met nieuwe kleding die al was ingekocht voor de voorjaarscollectie. De verkopen lopen best goed, aldus de woordvoerder. "Maar natuurlijk niet op hetzelfde niveau als vorig jaar."

Volgens de woordvoerder is een eventuele doorstart nog "in onderzoek en voorbereiding". Er wordt momenteel met meerdere partijen gesproken. Pas ergens volgende week zal meer duidelijk worden, is de verwachting.

Vorige week werd ook het faillissement van CoolCat in België aangevraagd. De zeventien Belgische winkels houden wel hun deuren gesloten.