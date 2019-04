Zakelijk Aandeel Tesla keldert op Wall Street na tegenvallende leveringen Het aandeel van automaker Tesla is donderdag flink in waarde gedaald. Een aandeel van Tesla was omstreeks 15.55 uur 8,2 procent minder waard dan de dag ervoor. Het autobedrijf maakte eerder op de dag bekend in het eerste kwartaal van 2019 minder auto's te hebben geleverd dan verwacht.