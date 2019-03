Zakelijk EU geeft Nike boete van 12,5 miljoen euro in zaak om voetbalmerchandise Nike moet een boete van 12,5 miljoen euro betalen, oordeelde de Europese Commissie maandag. Het Amerikaanse kledingmerk verbood tussen 2004 en 2017 licentiehouders om voetbalmerchandise in het buitenland of online te verkopen, terwijl dit soort blokkades illegaal zijn.