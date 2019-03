Supermarktketen Albert Heijn doet een test met een 'plasticvrije' groente- en fruitafdeling. Gedurende een maand liggen honderd producten zonder plastic verpakking in de schappen van een filiaal in Hoofddorp, meldt het bedrijf maandag.

De proef heeft als doel om te testen of kwaliteit en houdbaarheid van de versproducten goed blijven als ze verpakkingsvrij worden aangeboden. Ook wil het bedrijf kijken hoe klanten reageren op minder verpakkingen. "Vooral gebruik van plastic bij groente en fruit is consumenten een doorn in het oog", aldus een persbericht.

De test loopt van maandag 25 maart tot en met zondag 28 april in het filiaal aan het Genderenplein. De proef kan ertoe leiden dat voor bepaalde groenten en fruit de verpakkingen verdwijnen. Producten als aardappelen, uien, kruiden, voorgesneden groente, gekoelde groenten en gekoeld fruit zijn uitgesloten van de test.

Het bedrijf benadrukt dat verpakkingen in bepaalde gevallen toch meer voordeel dan nadeel opleveren. "Sommige groenten blijven langer goed in plastic en portieverpakkingen zijn handig voor kleine huishoudens. De verpakking voorkomt dan voedselverspilling en levert daardoor milieuwinst op. Het kan wel minder."

In 2018 kondigde Albert Heijn aan de hoeveelheid verpakkingsmateriaal met 25 procent terug te willen dringen in 2025. Inmiddels heeft het bedrijf bepaalde verpakkingen al aangepast, om bijvoorbeeld recycling te bevorderen. Zo hebben veel plastic doosjes, zoals die van tomaten, plastic folie in plaats van een stevig deksel als sluiting.