Zakelijk 'Akkoord over Amerikaanse controles op Schiphol moet snel rond zijn' De onderhandelingen tussen Nederland en de Verenigde Staten over Amerikaanse paspoortcontroles op Schiphol verlopen moeizaam, zegt de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra dinsdag in De Telegraaf. Als het nog lang duurt, overweegt de VS met andere Europese landen in gesprek te gaan.